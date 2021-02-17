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Баттон: Таварес больше не является элитным бомбардиром

Баттон: Таварес больше не является элитным бомбардиром
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель Крэйг Баттон критически оценил игру нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса в нынешнем сезоне.

«Стоит признать, что центрфорвард «Торонто» Джон Таварес больше не является элитным бомбардиром, он уже не тот блестящий хоккеист, который набирал массу очков. Да, он по-прежнему хороший игрок, он ценен для команды, но все остальные должны принять то, где он находится, на какой стадии своей карьеры», — сказал Баттон в эфире TSN.

В нынешнем сезоне 30-летний Таварес принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+4» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч канадский форвард проводит на льду 17 минут 45 секунд.

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