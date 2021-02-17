Подколзин избежал травмы в столкновении с Лехтеря
Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего клуба Василия Подколзина после матча со «Спартаком» (3:1).
Ротенберг отметил, что Подколзин избежал серьёзной травмы в матче с красно-белыми.
«Подколзин избежал серьёзной травмы, он продолжает тренировки», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».
Напомним, Подколзин не смог завершить матч со «Спартаком». Во втором периоде хоккеист пробросил шайбу по борту и, начав разворот, врезался в финского нападающего москвичей Йори Лехтеря. Форвард попал Подколзину в голову.
Нападающий СКА покинул площадку с помощью партнёров и не смог выйти на третий период.
В текущем сезоне Подколзин принял участие в 34 матчах, в которых набрал 11 (5+6) очков.
Подколзин получил травму в матче со «Спартаком» после столкновения с Лехтеря
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