Подколзин избежал травмы в столкновении с Лехтеря

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего клуба Василия Подколзина после матча со «Спартаком» (3:1).



Ротенберг отметил, что Подколзин избежал серьёзной травмы в матче с красно-белыми.



«Подколзин избежал серьёзной травмы, он продолжает тренировки», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



Напомним, Подколзин не смог завершить матч со «Спартаком». Во втором периоде хоккеист пробросил шайбу по борту и, начав разворот, врезался в финского нападающего москвичей Йори Лехтеря. Форвард попал Подколзину в голову.



Нападающий СКА покинул площадку с помощью партнёров и не смог выйти на третий период.



В текущем сезоне Подколзин принял участие в 34 матчах, в которых набрал 11 (5+6) очков.

Подколзин получил травму в матче со «Спартаком» после столкновения с Лехтеря