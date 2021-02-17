Кузнецов рассказал о дисквалификации за нарушение COVID-протокола в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о дисквалификации за нарушение протокола безопасности Национальной хоккейной лиги в период пандемии коронавируса.



«К сожалению, я не могу рассказать всё. Это должно было оставаться на нашей кухне, но получилось так, что это вышло за её пределы. У меня ни на кого обид нет. Мы сами были виноваты — смотрели телевизор в одной комнате без алкоголя и всего подобного. Просто смотрели UFC, играли в приставку. Так получилось, несчастный случай, что Самса (Илья Самсонов. — Прим. «Чемпионата») первый заболел. Лично я расстроился больше из-за этого, а не из-за штрафа и наказания. У него довольно тяжёлый год, а тут ещё коронавирус. За себя-то я не переживал — ничего страшного. Встал, отряхнулся, да вышел. А за него я очень расстроился.



Насчёт того, как сделали в клубе, — значит, так посчитали нужным. Я не могу никак возразить им, потому что я простой рабочий. Так что, можно сказать, я поддерживаю их наказание, которое мы понесли. Повторюсь, сами виноваты. Но это уже прошлое, зачем его вспоминать. Нужно думать о будущем. Поэтому сейчас я один в номере, да и Самса сейчас в фарм-клубе, так что можно не волноваться», — приводит слова Кузнецова Sport24.

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