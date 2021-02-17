Кузнецов рассказал о дисквалификации за нарушение COVID-протокола в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о дисквалификации за нарушение протокола безопасности Национальной хоккейной лиги в период пандемии коронавируса.
«К сожалению, я не могу рассказать всё. Это должно было оставаться на нашей кухне, но получилось так, что это вышло за её пределы. У меня ни на кого обид нет. Мы сами были виноваты — смотрели телевизор в одной комнате без алкоголя и всего подобного. Просто смотрели UFC, играли в приставку. Так получилось, несчастный случай, что Самса (Илья Самсонов. — Прим. «Чемпионата») первый заболел. Лично я расстроился больше из-за этого, а не из-за штрафа и наказания. У него довольно тяжёлый год, а тут ещё коронавирус. За себя-то я не переживал — ничего страшного. Встал, отряхнулся, да вышел. А за него я очень расстроился.
Насчёт того, как сделали в клубе, — значит, так посчитали нужным. Я не могу никак возразить им, потому что я простой рабочий. Так что, можно сказать, я поддерживаю их наказание, которое мы понесли. Повторюсь, сами виноваты. Но это уже прошлое, зачем его вспоминать. Нужно думать о будущем. Поэтому сейчас я один в номере, да и Самса сейчас в фарм-клубе, так что можно не волноваться», — приводит слова Кузнецова Sport24.
- 17 февраля 2021
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:20
-
14:43
-
14:15
-
13:55
-
13:17
-
13:01
-
12:46
-
12:45
-
12:32
-
12:13
-
11:45
-
11:11
-
10:45
-
10:25
-
10:19
-
10:01
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:02
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:20
-
08:05