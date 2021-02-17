Сусликов — о буллите в стиле Дацюка: домашняя заготовка. После тренировок бросал по 20 раз

Форвард «Тюменского легиона» Михаил Сусликов прокомментировал свой буллит в матче с «Сибирскими Снайперами» (3:4 Б).
Нападающий клуба из Тюмени реализовал буллит в стиле форварда Павла Дацюка.
«Буллит – это домашняя заготовочка. Репетировал на нескольких тренировках. Оставался после них и бросал по воротам где-то по 20 раз. Отработал этот бросок, чтобы шайба летела верхом. Поинтересовался у нашего голкипера Стаса Пылаева, как лучше вратаря увести. И, конечно, равнялся на буллит Дацюка, смотрел, как он его исполнял.
С «Сибирскими Снайперами» дело дошло до буллитов — решил использовать. Вообще всегда пробую на тренировках что-нибудь интересное, необычное.
Как отреагировал на популярность? Приятно, конечно, когда многие выкладывают мой буллит, если честно, то офигел! И, конечно, семья меня поддержала, все были очень рады за меня. Я в свою очередь благодарен семье за то, что дали мне возможность играть в хоккей.
Переименовывать буллит Дацюка в буллит Сусликова? Я думаю, что это всё же буллит Павла Валерьевича. Я смотрел, как Дацюк это делает, а потом повторял на тренировках. Ещё я был у него на сборах в Курганово (хоккейная школа Павла Дацюка вблизи Екатеринбурга. – Прим. „Чемпионата“). Он показывал своё мастерство — это просто магия.
Павел Дацюк — легенда, я рядом даже не стою.
Где нахожу вдохновение для таких идей? Смотрю матчи КХЛ и НХЛ. Мне всегда нравилась техника Дацюка, с детства следил за ним. Сейчас в КХЛ Вадим Шипачёв очень классно играет, а ещё нравится Евгений Кузнецов, но он и раньше в порядке всегда был», — приводит слова Сусликова пресс-служба МХЛ.
- 17 февраля 2021
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