Экс-защитник «Салавата» и «Спартака» И. Вишневский продолжит карьеру в словацком «Попраде»
Защитник Иван Вишневский продолжит карьеру в Словакии. Хоккеист подписал контракт с «Попрадом», сообщает официальный сайт клуба.
Вишневский начинал нынешний сезон в «Ладе». В сезоне-2020/2021 игрок обороны сыграл за тольяттинцев в 17 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 4 (1+3) очка. Контракт с Вишневским был расторгнут.
В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака». В регулярном чемпионате Вишневский принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) баллов при показателе полезности «-6» и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Вишневский записал в актив две результативных передачи.
«Лада» расторгла контракт с экс-защитником «Спартака» и «Салавата» Иваном Вишневским
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