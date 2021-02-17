Шарангович — о низкой результативности Гусева: Никита работает усерднее обычного

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович поделился впечатлениями от игры в звене с Никитой Гусевым и Михаилом Мальцевым.
«Я удивился, что нас поставили вместе. Потому что перед матчем у нас были совсем другие сочетания звеньев. Но перед самым выходом на лёд вдруг тройки поменяли.
Мы сразу же пересели друг к другу, чуть-чуть пообщались, чтобы играть нормально, кому как передачи отдавать. Вообще это здорово, когда вы на русском можете в звене говорить.
А вы обратили внимание, что с нами ещё и защитник Дима Куликов часто выходил? Сразу четверо русскоязычных было в пятёрке! Так что в плане коммуникации было намного легче, чем с американцами.
У Гусева только лишь 1 (0+1) очко в девяти матчах? Я вам скажу, что с Никитой всё нормально. Может быть, повлиял большой перерыв. Хоккея у «Девилз» не было восемь месяцев, потому тяжело влиться обратно.
Но всё равно Гусев работает — не как обычно, а ещё более усердно. Он и сам хочет исправиться, снова забивать. Думаю, у него всё будет хорошо. Забьёт в ближайших матчах, когда вернётся с карантина», — приводит слова Шаранговича «Матч ТВ».
- 17 февраля 2021
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