НХЛ отменила уже третий матч «Далласа». На этот раз — с «Тампой»

Национальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который должен был пройти в ночь с 18 на 19 февраля (по московскому времени), сообщается на официальном сайте НХЛ.



Ранее лига отменила два матча между «Старз» и «Нэшвилл Предаторз», которые должны были состояться в ночь с 15 на 16 февраля и в ночь с 16 на 17 февраля.



Сообщается, что решение о переносе матча связано с экстремальными погодными условиями, которые привели к значительным отключениям электроэнергии в районе Далласа. Несмотря на то что оба клуба и официальные лица находятся в Далласе, лига приняла решение о переносе встречи. Новая дата матча будет названа позже.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ перенесла второй матч «Даллас» — «Нэшвилл» из-за экстремальных погодных условий