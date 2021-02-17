Защитник «Рейнджерс» Труба выбыл на срок от четырёх до шести недель

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба получил травму, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Игрок обороны выбыл на срок от четырёх до шести недель. Отмечается, что он получил травму верхней части тела.
В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лили защитник принял участие в 14 встречах, в которых отдал три результативные передачи при нулевом показателе полезности и 14 минутах штрафного времени.
Ранее нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела. Это произошло в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля. Российский форвард сыграл в третьем периоде всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.
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