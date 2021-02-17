Защитник «Трактора» Евенко дисквалифицирован на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Трактор» — «Металлург», сообщается на официальном сайте КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Трактора» Олега Евенко наказание по п.1.12. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ: дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ на Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф за повторный большой и дисциплинарный штраф до конца встречи (5+20 минут) в сезоне. Общая дисквалификация составит четыре матча», — говорится в сообщении.

Напомним, в первом периоде Олег Евенко после атаки на ворота «Магнитки» у ворот соперника атаковал Егора Яковлева. Хоккеист «Трактора» ударил соперника клюшкой в спину. Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанёс ещё один мощный удар клюшкой в спину хоккеисту «Металлурга». После этого в потасовке Евенко ударил Григория Дронова.



В этом матче Евенко также отметился ударом в голову Егору Коробкину и ударом в челюсть шведскому нападающему Деннису Расмуссену.