Куликов принял участие в тренировке «Дэвилз». Вскоре его исключат из протокола COVID-19

Российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Дмитрий Куликов принял участие в тренировке команды, сообщает североамериканский журналист Аманда Штейн на своей странице в «Твиттере».



Куликов всё ещё находится в протоколе НХЛ по COVID-19, но ожидается, что сегодня защитника исключат из него.



Напомним, в начале февраля россиянин был внесён клубом в список отстранённых от матчей согласно протоколу COVID-19.



Ранее форвард «Дэвилз» Никита Гусев вновь приступил к тренировкам команды после исключения из протокола.



Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

Ещё один россиянин попал в список отстранённых от игр НХЛ по протоколу COVID-19