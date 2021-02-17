Кныжов: не вернись я в Россию в 2016 году, не факт, что был бы сейчас в «Сан-Хосе»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов прокомментировал решение вернуться в Россию из Северной Америки в 2016 году.



Кныжов провёл сезон-2016/2017 в составе «Серебряных Львов», с 2017 по 2019 год выступал за команду ВХЛ «СКА-Нева». Играл в составе сборной России на МЧМ-2018.



«Очень ценю, что у меня был шанс в 18 лет играть во взрослом хоккее. Думаю, для моего развития это очень полезный опыт.



Однако главный повод поверить в себя мне дало выступление на молодёжном чемпионате мира — 2018 против лучших молодых игроков мира.



В общем, не вернись я в Россию, совсем не факт, что был бы сейчас здесь, в «Сан-Хосе», — приводит слова Кныжова официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в сезоне-2018/2019 защитник дебютировал за СКА в КХЛ.