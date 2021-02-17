Строум спросил у Александра Георгиева, в чём он видит главную проблему «Рейнджерс» в атаке

Обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере» рассказал о забавной ситуации между игроками команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающим Райаном Строумом и российским голкипером Александром Георгиевым.



Строум спросил у Георгиева, в чём вратарь видит главную проблему «Рейнджерс» в атаке.



«Ответ Джорджи был прост — в забрасывании шайбы в сетку… Команды ждут от нас лишнего паса», — говорится в сообщении.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Рейнджерс» со счётом 5:2. В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» голы забили Колин Блэквелл и Павел Бучневич. Георгиев не принимал участия в матче.