Панарин должен сыграть с «Филадельфией» 19 февраля

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что российский нападающий Артемий Панарин должен сыграть с «Филадельфией Флайерз», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Встреча с «лётчиками» состоится в ночь с 18 на 19 февраля по московскому времени. Начало запланировано на 3:00 мск.

Напомним, Панарин получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля. Российский форвард сыграл в третьем периоде всего одну смену в большинстве и не выходил на лёд в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.

Из-за травмы нападающий пропустил два матча — с «Бостоном» (0:1) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5).

В этом сезоне Панарин принял участие в 12 матчах, забросил 5 шайб и отдал 10 результативных передач.