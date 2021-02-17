Цулыгин: со времён, когда участвовал в «зеленом дерби» как игрок, накал стал серьёзнее

Тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал, над чем команда работала во время паузы на Евротур, а также поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом».
«В каком состоянии команда подходит к заключительным матчам регулярки? В принципе, в хорошем состоянии. Ребята здорово поработали в этот перерыв: подготовились и физически, и тактически.
Не помешает ли перерыв сохранить игровой ритм? Может быть, в первых встречах нужно будет войти обратно в игровой ритм. Но пауза помогла нам восстановиться, набраться сил и проработать моменты, которые нам будут необходимы в последних матчах регулярки и плей-офф.
Над какими компонентами команда поработала в паузе, на что сделали особенный упор? Больше работали над «физикой», чтобы было больше сил, активное, хорошее катание, немного подравняли тактические нюансы. Думаю, всё будет хорошо.
Готовились ли специально к «зеленому дерби»? Как и со всеми командами, в первую очередь разбирается большинство и меньшинство, плюс моменты при игре „пять на пять“.
Сильно изменились хоккейные противостояния Уфы и Казани со времён, когда участвовал в «зеленом дерби» как игрок? Мне кажется, что накал стал более серьёзный. Может быть, просто ощущается по-другому, когда ты уже не игрок.
«Ак Барс» — лидер чемпионата, очень серьёзная команда, с ней всегда интересно играть, тем более если выигрываешь. Полностью согласен, что встреча с ними постоянно получается энергозатратная, выплескиваются эмоции и на следующий матч есть некое дискомфортное состояние.
План на выездную серию? Играть каждый матч на победу и самое главное — отрабатывать моменты, которые непосредственно пригодятся в плей-офф», — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимцев.
- 17 февраля 2021
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