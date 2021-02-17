Принс — о праве сыграть за Беларусь: стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами
Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс прокомментировал получение права сыграть за сборную Беларуси.
«С тех пор как подписал контракт с «Динамо», стал больше узнавать Минск и Беларусь. Мне здесь очень нравится. Главное, здеь прекрасные люди, всегда готовые прийти на помощь. Когда поступило предложение в перспективе играть за национальную сборную, то был взволнован. Даже сложно подобрать слова...
Приложу все усилия, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков во всей стране. Верю, мы сможем удачно выступить на чемпионате мира, олимпийской квалификации. Стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами в команде. Думаю, они это оценят», — приводит слова Принса телеграм-канал «Хоккей Беларуси».
Форварды минского «Динамо» Принс и Паре получили право сыграть за сборную Беларуси
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