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Принс — о праве сыграть за Беларусь: стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами

Принс — о праве сыграть за Беларусь: стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс прокомментировал получение права сыграть за сборную Беларуси.

«С тех пор как подписал контракт с «Динамо», стал больше узнавать Минск и Беларусь. Мне здесь очень нравится. Главное, здеь прекрасные люди, всегда готовые прийти на помощь. Когда поступило предложение в перспективе играть за национальную сборную, то был взволнован. Даже сложно подобрать слова...

Приложу все усилия, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков во всей стране. Верю, мы сможем удачно выступить на чемпионате мира, олимпийской квалификации. Стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами в команде. Думаю, они это оценят», — приводит слова Принса телеграм-канал «Хоккей Беларуси».

Форварды минского «Динамо» Принс и Паре получили право сыграть за сборную Беларуси
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