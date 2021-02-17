На форме «Рейнджерс» в феврале будут нашивки против гендерной дискриминации
На форме игроков команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в феврале будут нашивки со словами «сильнее вместе» и «равенство для всех», а также с совмещёнными мужским и женским гендерными символами, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
«Хоккей для всех, так будет всегда.
Наши игроки будут носить эти нашивки в этом месяце как символ нашей приверженности использованию наших платформ для продвижения равенства, разнообразия и инклюзивности», — говорится в сообщении команды.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Рейнджерс» со счётом 5:2. В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» голы забили Колин Блэквелл и Павел Бучневич.
«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», голы на счету Мальцева и Бучневича
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