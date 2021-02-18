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«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину». У Свечникова голевая передача и «+1»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды обменялись трёмя заброшенными шайбами – в составе «Каролины» отличились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Винсент Трочек, а у «Флориды» забрасывали Джонатан Юбердо, Александр Веннберг и Юхо Ламмикко. Точный бросок в овертайме всё того же Юбердо, который оформил дубль, принёс «Пантерз» победу в матче.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 27 секунд и отметился очередной голевой передачей, набрав 14-е (6+8) очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+1».

«Флорида Пантерз», набрав 22 очка в 14 встречах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (21) – на 3-м месте.