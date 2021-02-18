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«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину». У Свечникова голевая передача и «+1»

«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину». У Свечникова голевая передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды обменялись трёмя заброшенными шайбами – в составе «Каролины» отличились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Винсент Трочек, а у «Флориды» забрасывали Джонатан Юбердо, Александр Веннберг и Юхо Ламмикко. Точный бросок в овертайме всё того же Юбердо, который оформил дубль, принёс «Пантерз» победу в матче.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 27 секунд и отметился очередной голевой передачей, набрав 14-е (6+8) очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+1».

«Флорида Пантерз», набрав 22 очка в 14 встречах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (21) – на 3-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стаал (Фёгеле) – 18:28' (5x5)   2:0 Ахо (Песке, Макгинн) – 18:50' (5x5)   2:1 Юбердо (Яндл, Дриджер) – 30:52' (5x4)   2:2 Веннберг (Юбердо, Хёрнквист) – 43:11' (5x5)   2:3 Ламмикко (Ломберг) – 52:06' (5x5)   3:3 Трочек (Свечников, Хэмилтон) – 53:39' (5x4)   3:4 Юбердо (Барков) – 62:29' (3x3)
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