«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину». У Свечникова голевая передача и «+1»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В основное время команды обменялись трёмя заброшенными шайбами – в составе «Каролины» отличились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Винсент Трочек, а у «Флориды» забрасывали Джонатан Юбердо, Александр Веннберг и Юхо Ламмикко. Точный бросок в овертайме всё того же Юбердо, который оформил дубль, принёс «Пантерз» победу в матче.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 27 секунд и отметился очередной голевой передачей, набрав 14-е (6+8) очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+1».
«Флорида Пантерз», набрав 22 очка в 14 встречах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (21) – на 3-м месте.
- 18 февраля 2021
-
03:44
- 17 февраля 2021
-
23:45
-
23:18
-
22:56
-
22:40
-
22:20
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:58
-
19:48
-
19:18
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:20
-
14:43
-
14:15
-
13:55
-
13:17
-
13:01
-
12:46
-
12:45
-
12:32
-
12:13