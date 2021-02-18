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«Чикаго» на выезде обыграл «Детройт», Задоров и Наместников без очков

«Чикаго» на выезде обыграл «Детройт», Задоров и Наместников без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филипп Курашев и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Никита Задоров за 20.40 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард «Детройта» Владислав Наместников за 14.28 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Эта победа стала для «Блэкхоукс» третьей подряд. Следующие матчи 20 и 21 февраля «Чикаго» проведёт на выезде с «Каролиной Харрикейнз», а «Детройт» в эти же даты примет «Флориду Пантерз».

Ранее в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» в овертайме обыграла «Каролину Харрикейнз» (4:3), а «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Оттаву Сенаторз» (2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Курашев (Кит, Ланкинен) – 32:03' (5x4)   0:2 Дебринкэт (Кейн) – 59:02' (en)
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