Остон Мэттьюс забил 14 голов в 16 матчах сезона и лидирует в гонке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Для Мэттьюса заброшенная шайба стала 14-й в 16 матчах нынешнего сезона. Американский форвард уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая на три точных броска форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера (11 голов).

За «Оттаву» единственный гол забил Брэди Ткачук. Нападающий Евгений Дадонов за 15.30 на льду совершил бросок по воротам, его показатель составил «-1». Нападающий Артём Анисимов провёл на площадке 10.11 и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев за 22.32 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2». Другой защитник Артём Зуб за 15.16 заработал показатель полезности «-1».