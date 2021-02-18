21-летний Ткачук набрал 100-е очко за «Оттаву». Моложе него это сделали лишь Дэйгл и Яшин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:1.

За «Оттаву» единственный гол забил Брэди Ткачук, благодаря чему достиг отметки в 100 очков за карьеру в клубе и лиге. Американский форвард покорил этот рубеж в возрасте 21 года и 154 дней, что является третьим показателем за всю историю «сенаторов». Александр Дэйгл набрал 100-е очко за «Оттаву», когда ему было 20 лет и 323 дня, а Алексей Яшин – в возрасте 21 года и 133 дней.

Нападающий Евгений Дадонов за 15.30 на льду совершил бросок по воротам, его показатель составил «-1». Нападающий Артём Анисимов провёл на площадке 10.11 и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев за 22.32 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2». Другой защитник Артём Зуб за 15.16 заработал показатель полезности «-1».