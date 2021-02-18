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Куинн — о неудачах «Рейнджерс»: тренер всегда чувствует себя виноватым. Дерьмовое чувство

Куинн — о неудачах «Рейнджерс»: тренер всегда чувствует себя виноватым. Дерьмовое чувство
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн ответил на вопрос, осознаёт ли он свою ответственность за неудачные результаты своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Как тренер, ты всегда чувствуешь себя виноватым. Это дерьмовое чувство. Сложность этой профессии состоит в том, что когда дела идут хорошо, ты не думаешь, что имеешь к этому прямое отношение. А когда дела идут плохо, ты думаешь, что это исключительно твоя вина. Именно так я чувствовал себя прошлой ночью.

После матча мы все были в бешенстве, и я больше всех. Теперь нужно дать эмоциям улечься. Нужно идти дальше, ну необходимо убедиться, что подобное большет не повторится. Именно об этом мы говорили с командой», — цитирует Куинна Lohud.com.

Поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5) стало для «синерубашечников» 10-м в 14 матчах регулярного чемпионата. Команда Куинна занимает предпоследнее, седьмое, место в Восточном дивизионе, отставая от зоны плей-офф уже на шесть очков

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