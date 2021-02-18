Агент Коршкова: следующий год Егор проведёт на родине

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Егора Коршкова, прокомментировал обмен прав на своего клиента в НХЛ. 16 февраля «Торонто Мэйпл Лифс» обменял права на россиянина в «Каролину Харрикейнз».
«Год в системе «Торонто» пошёл Егору на пользу. Во многом поэтому в России Коршков совсем на других ролях, он раскрылся как игрок. «Торонто» принял решение обменять Егора. Следующий год он тоже проведёт на родине, а потом, если захочет, у него однозначно будет возможность вернуться в Северную Америку», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.
Коршков в этом сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ 24-летний нападающий набрал 32 (16+16) очка.
- 18 февраля 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:46
-
09:15
-
08:52
-
08:26
-
07:54
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:00
-
05:43
-
03:44
- 17 февраля 2021
-
23:45
-
23:18
-
22:56
-
22:40
-
22:20
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:58
-
19:48
-
19:18
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:30