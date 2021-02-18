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Агент Коршкова: следующий год Егор проведёт на родине

Агент Коршкова: следующий год Егор проведёт на родине
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Егора Коршкова, прокомментировал обмен прав на своего клиента в НХЛ. 16 февраля «Торонто Мэйпл Лифс» обменял права на россиянина в «Каролину Харрикейнз».

«Год в системе «Торонто» пошёл Егору на пользу. Во многом поэтому в России Коршков совсем на других ролях, он раскрылся как игрок. «Торонто» принял решение обменять Егора. Следующий год он тоже проведёт на родине, а потом, если захочет, у него однозначно будет возможность вернуться в Северную Америку», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Коршков в этом сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ 24-летний нападающий набрал 32 (16+16) очка.

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