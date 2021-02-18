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Лазерус: как сказал источник, «Чикаго» стоит пригласить Жафярова и Шалунова вместе

Лазерус: как сказал источник, «Чикаго» стоит пригласить Жафярова и Шалунова вместе
Хоккей / НХЛ 0
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Обозреватель авторитетного заокеанского издания The Athletic Марк Лазерус опроверг информацию о том, что «Чикаго Блэкхоукс» сделал контрактное предложение нападающему «Торпедо» Дамиру Жафярову.

«Источник сообщил, что «чёрные ястребы» не делали предложения Жафярову, но 26-летний форвард собирался подписать контракт начального уровня в НХЛ в марте, когда завершится сезон в России. По словам источника, главный недостаток Жафярова — маленькие габариты, и он может быть недостаточно быстр, чтобы стать игроком НХЛ при таком росте и весе. Но он подвижен, отлично видит лёд, у него прекрасный хоккейный интеллект и трудовая этика.

Команды НХЛ им определённо интересуются, по словам источника, таких команд было несколько. Одно из потенциальных препятствий для «Чикаго» — ограничение в 50 контрактов на клуб за один сезон, потому что у «Блэкхоукс» уже подписано 48 контрактов. Агент Жафярова является и агентом Максима Шалунова, и было бы удивительно, если бы Дамир подписал контракт с «Чикаго» раньше, чем Шалунов, который всё ещё надеется попасть в «Блэкхоукс». Как сказал другой источник, вероятно, «Чикаго» стоит пригласить Жафярова и Шалунова вместе», — отметил Лазерус.

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