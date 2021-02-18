Агент Барабанова — о проблемах своего игрока в «Торонто»: беру всю ответственность на себя

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в Северной Америке интересы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Александра Барабанова, поделился мнением о неудачном дебюте своего клиента в НХЛ.

«Что касается Саши Барабанова, то мы постоянно находимся в контакте с менеджментом «Торонто». К сожалению, ни одного настоящего шанса Саше пока не дали. Делаем всё возможное, чтобы его карьера развивалась. Я беру всю ответственность на себя. При этом сейчас ведётся активная работа над всеми возможными вариантами», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

В этом сезоне Александр дебютировал в лиге, сыграв семь матчей и на данный момент ещё не набирал очков в НХЛ. В среднем за матч Барабанов играет чуть больше шести минут (06.20). В активе олимпийского чемпиона 2018 года одно удаление при показателе полезности "-1".