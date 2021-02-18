Мильштейн: надо хорошо подумать, где Амирову продолжать свою карьеру

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, поделился мнением о ситуации в карьере своего клиента.

«У Родиона прорывной сезон. Он продолжает хорошо развиваться, поэтому после окончания сезона надо принять правильное решение и хорошо подумать, где Родиону продолжить свою карьеру», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал четыре результативные передачи. Контракт Амирова с «Салаватом» истекает 30 апреля 2021 года. Сообщалось, что сам игрок склоняется к решению перебраться в «Торонто Мэйпл Лифс», которому принадлежат права на игрока в НХЛ.

Форвард «Салавата» Амиров начал искать репетитора по английскому языку