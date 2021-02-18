Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мильштейн: надо хорошо подумать, где Амирову продолжать свою карьеру

Мильштейн: надо хорошо подумать, где Амирову продолжать свою карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, поделился мнением о ситуации в карьере своего клиента.

«У Родиона прорывной сезон. Он продолжает хорошо развиваться, поэтому после окончания сезона надо принять правильное решение и хорошо подумать, где Родиону продолжить свою карьеру», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал четыре результативные передачи. Контракт Амирова с «Салаватом» истекает 30 апреля 2021 года. Сообщалось, что сам игрок склоняется к решению перебраться в «Торонто Мэйпл Лифс», которому принадлежат права на игрока в НХЛ.

Форвард «Салавата» Амиров начал искать репетитора по английскому языку
«Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет, он ждёт окончания дисквалификации в НХЛ»
Известный агент Дэн Мильштейн рассказал о будущем Вячеслава Войнова, восстановлении Никиты Кучерова и дебюте российских игроков в НХЛ.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021