Мильштейн: надо хорошо подумать, где Амирову продолжать свою карьеру

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, поделился мнением о ситуации в карьере своего клиента.
«У Родиона прорывной сезон. Он продолжает хорошо развиваться, поэтому после окончания сезона надо принять правильное решение и хорошо подумать, где Родиону продолжить свою карьеру», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.
В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал четыре результативные передачи. Контракт Амирова с «Салаватом» истекает 30 апреля 2021 года. Сообщалось, что сам игрок склоняется к решению перебраться в «Торонто Мэйпл Лифс», которому принадлежат права на игрока в НХЛ.
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