Коннор Макдэвид прокомментировал повторение достижения Сидни Кросби

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после победы в матче с «Виннипег Джетс» (3:2) прокомментировал тот факт, что достиг отметки 500 очков в НХЛ.
Макдэвид сделал две голевые передачи, первая из которых оказалась юбилейным баллом за карьеру в лиге. Он повторил рекорд Сидни Кросби среди действующих игроков. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» набрал 500-е очко в лиге также в 369-м матче.
«Интересно получилось. Испытываешь особенные чувства, когда идёшь вровень с таким человеком. Так что действительно интересно получается. Думаю, это небольшая веха. Приятная мелочь на хоккейном пути. Приятно почувствовать теплую реакцию со стороны товарищей по команде, друзей и семьи. В этом смысле – да, это особенное событие. Но надо двигаться вперёд.
Нам нужно было побеждать, исправляясь за прошлый матч. Не думаю, что мы тогда играли плохо. И даже думаю, мы заслуживали победу. Но когда ты пропускаешь шесть шайб, это хорошим делом не назовёшь. Теперь же мы постарались улучшить оборону, и надо было создавать ещё больше моментов в атаке. Думаю, у нас это получилось.
Мы лучше контролировали шайбу и здорово сыграли в меньшинстве, особенно на старте первого периода. Этот вечер принёс много позитива», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ в русской версии.
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