«Салават» продлил контракт с главным тренером Томи Лямся

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Томи Лямся, сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Новый контракт с финским специалистом рассчитан на один сезон.

Напомним, что Ламся входит в тренерский штаб «юлаевцев» с 2017 года и вместе с командой в качестве помощника главного тренера завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ (2018-2019). В минувшем сезоне Лямся входил в тренерский штаб Николая Цулыгина, а 1 мая 2020 года был утверждён в должности главного тренера «Салавата».

В нынешнем регулярном чемпионате уфимский клуб в настоящий момент занимает четвёртое место в Восточной конференции. В активе «Салавата» 73 очков после 55 матчей. Подопечные Лямся одержали 34 победы и потерпели 21 поражение.