Лямся — о продлении контракта с «Салаватом»: доволен, принять решение было очень просто

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал продление контракта с уфимским клубом.
«Я доволен, принять решение было очень просто. Работа в «Салавате Юлаеве» – уже большая честь. В Уфе великолепные болельщики, прекрасная команда, отличная организация и хороший тренерский штаб.
Подписание нового соглашения — это важный шаг. Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит ещё больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на этом сезоне, направить на него всю свою энергию.
Я здесь, потому что хочу помочь игрокам быть лучше, и в этом желании мы едины с командой. Уже в течение этого сезона нам удалось привнести наше видение хоккея в игру и тренировочный процесс, но каждый день ты должен прогрессировать и находить что-то новое. У нас уже есть большая цель – победа в Кубке Гагарина», — цитирует Лямся пресс-служба уфимского клуба.
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