«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: стали известны составы на «зелёное дерби»
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Гиматов, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Башкиров — Пименов — Солодухин.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд – Яруллин, Галимов – Да Коста – Тихонов;
Педан – Хенкель, Галиев – Бурмистров – Зарипов;
Юдин – Лямкин, Фисенко – Кормье – Воронков;
Лучевников, Песонен, Лукоянов – Сафонов – Глухов.
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