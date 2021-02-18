«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: стали известны составы на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Гиматов, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Башкиров — Пименов — Солодухин.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);

Викстранд – Яруллин, Галимов – Да Коста – Тихонов;

Педан – Хенкель, Галиев – Бурмистров – Зарипов;

Юдин – Лямкин, Фисенко – Кормье – Воронков;

Лучевников, Песонен, Лукоянов – Сафонов – Глухов.