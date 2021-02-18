Бурмистров: «Салават Юлаев» – суператакующая команда, нас ждёт многообещающий матч

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало – в 17:00 мск.

«Нас ждёт многообещающий матч. Все ждали этой игры и в этой республике, и в нашей республике. Для болельщиков и игроков обеих команд это большой матч.

«Салават Юлаев» – суператакующая команда, постоянно идёт вперёд, пытается много забивать. Наша задача – играть в свой хоккей, выполнять установку тренера. Как изменилась игра «Салавата Юлаева» в этом сезоне? Думаю, не сильно изменилась. В команде стало больше дисциплины, они получают меньше ненужных удалений и играют более собранно.

Как тогда стоит сыграть «Ак Барсу»? Нет, провоцировать никого не надо. Нужно отталкиваться от своей игры, от своей системы, работать, и тогда всё будет нормально», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.