Бурмистров: «Салават Юлаев» – суператакующая команда, нас ждёт многообещающий матч

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало – в 17:00 мск.
«Нас ждёт многообещающий матч. Все ждали этой игры и в этой республике, и в нашей республике. Для болельщиков и игроков обеих команд это большой матч.
«Салават Юлаев» – суператакующая команда, постоянно идёт вперёд, пытается много забивать. Наша задача – играть в свой хоккей, выполнять установку тренера. Как изменилась игра «Салавата Юлаева» в этом сезоне? Думаю, не сильно изменилась. В команде стало больше дисциплины, они получают меньше ненужных удалений и играют более собранно.
Как тогда стоит сыграть «Ак Барсу»? Нет, провоцировать никого не надо. Нужно отталкиваться от своей игры, от своей системы, работать, и тогда всё будет нормально», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.
- 18 февраля 2021
-
17:44
-
16:58
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:07
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:37
-
13:27
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:46
-
09:15
-
08:52
-
08:26
-
07:54
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:00
-
05:43
-
03:44
- 17 февраля 2021
-
23:45
-
23:18
-
22:56