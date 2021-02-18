Светлов: недооценили «Нефтехимик», вышли настроенными на более лёгкую игру

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

«Эмоции, конечно, не очень хорошие. Что-то в голове, в психологии — не так настроились на «Нефтехимик». Мы разговаривали, предупреждали, что команда на выезде играет неплохо. В общем, я считаю, что мы недооценили соперника и вышли настроенными на более лёгкую игру, что и сказалось. Игра не получалась, было очень много брака. Ну и как у нас в хоккее обычно бывает — кто больше ошибок сделал, тот и проиграет.

В целом игрой я недоволен, она была несодержательная. Есть свои проблемки. Фактически у нас не осталось ни одного целого звена: больные, травмы; игроки выбывают. Не хватает здоровых нападающих, играют защитники в атаке. Но это не оправдание: я считаю, что это психология, недонастрой на игру. Повторюсь, есть такие законы хоккейные: как ты подготовишься, так и сыграешь», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.