Заварухин: хотел бы извиниться перед болельщиками, что «Сибирь» не попала в плей-офф

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал последний домашний матч в регулярном чемпионате для своей команды, в котором она уступили омскому «Авангарду» (0:3).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, руководством клуба, что мы не попали в плей-офф, что не выполнили задачу на сезон. Перед Кириллом Фастовским, который дал мне возможность работать. К сожалению, пандемия сказалась на команде очень серьёзно. Предыдущий сезон был остановлен, команда неплохо играла, в этом году начали не с полным составом, был провальный старт. На нашем стадионе, на наших болельщиках это тоже сказалось. Для нас болельщик — как шестой игрок, и все знают, как в Новосибирске непросто играть. В прошлом сезоне мы много матчей выиграли за счёт болельщиков. Спасибо им за поддержку



По сегодняшней игре с «Авангардом» — мы дали много шансов мастеровитой команде. Соперник много блокировал броски, а мы затягивали с моментом. Нужен был трудовой, с кровью гол, чтобы игрок полез на ворота.



Есть ли осадок, что не удалось забить в последнем матче сезона? Конечно, мы настраивали ребят, хотелось хлопнуть дверью. Соперник не дал это сделать. Мы забросили омичам только одну шайбу за сезон? Возможно, «Авангард» в чём-то был неудобным соперником. Их игрок Буше, наверное, больше всех забил нам. Год назад мы их обыгрывали и забивали, но это всё история.



Какие планы на оставшиеся матчи? Мы даём играть молодым, они будут и молодёжке помогать. Но вы, наверное, видите, что они не всегда успевают. Это совсем другой уровень, не надо сравнивать МХЛ и КХЛ, и тем более с «Авангардом». Почему не играл Пуустинен? У него травма, именно поэтому он не играл. Пройдёт медобследование, и тогда решится, поедет он на выезд или нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.