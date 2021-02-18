СКА — «Динамо» М: стали известны составы команд

СКА и московское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Самонов (Аскаров);

Галенюк — Хафизуллин, Марченко — Кемппайнен — Грошев;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Белов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Кетов;

Бенгтссон, Чибриков, Каменев — Вей — Стрёмвалль.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Брюквин;

Бойков — Григорьев, Круглов — Игумнов — Брызгалов.