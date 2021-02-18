СКА — «Динамо» М: стали известны составы команд
СКА и московское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Самонов (Аскаров);
Галенюк — Хафизуллин, Марченко — Кемппайнен — Грошев;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Белов — Антипин, Тимкин — Кукштель — Кетов;
Бенгтссон, Чибриков, Каменев — Вей — Стрёмвалль.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Брюквин;
Бойков — Григорьев, Круглов — Игумнов — Брызгалов.
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