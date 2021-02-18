Хартли: у нас нет разделения на молодых и ветеранов, играют те, кто приносит пользу

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (3:0).

«Хороший старт был у «Авангарда» в сегодняшнем матче. Во втором периоде было много потерь, не получалось вести игру, но «Авангард» выстоял в обороне. В третьем периоде мы знали, что «Сибирь» раскроется, была хорошая реализация выходов два в один, это позволило победить.



Что с Ридом Буше? Мы пока точно не знаем. Он не играл со второго периода, это плохие новости для нас. Нужно подождать, пока появится информация. Как оценить игру Егора Чинахова, который заменил Буше? У него был хороший старт в этом сезоне. Он сыграл очень хорошо, я доволен его прогрессом. Это серьёзный, солидный молодой игрок, который добьётся многого. Я ему доверяю.



Чего не хватает Арсению Грицюку, чтобы стать игроком основы? Это не вопрос таланта, а вопрос того, может ли человек бороться на этом уровне. Я всем говорю о том, что нужно соответствовать уровню и играть на команду. Сейчас у нас нет разделения на ветеранов, новичков, молодых. Играть будут те, кто способен приносить команде пользу.



Грубец не играл 9 матчей и сыграл на ноль? Да, я ожидал такой игры. У нас два классных вратаря. Бобков тоже готов и будет ждать своего шанса», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.