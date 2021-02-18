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Защитник «Ак Барса» Андрей Педан получил дисциплинарный штраф до конца матча после сирены

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Дисциплинарный штраф до конца матча получил защитник «Ак Барса» Андрей Педан. Он был удалён после финальной сирены.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По два очка в составе хозяев набрали Филип Ларсен (1+1) и Сакари Маннинен (0+2). В «Ак Барсе» отличились Стефан Да Коста и Данис Зарипов.

Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.