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Защитник «Ак Барса» Андрей Педан получил дисциплинарный штраф до конца матча после сирены

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан получил дисциплинарный штраф до конца матча после сирены
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Дисциплинарный штраф до конца матча получил защитник «Ак Барса» Андрей Педан. Он был удалён после финальной сирены.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По два очка в составе хозяев набрали Филип Ларсен (1+1) и Сакари Маннинен (0+2). В «Ак Барсе» отличились Стефан Да Коста и Данис Зарипов.

Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.

«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, переиграв «Ак Барс» в «зелёном дерби»
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