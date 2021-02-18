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Квартальнов — об удалении Воронкова: думаю, что игрок «Салавата» симулировал

Квартальнов — об удалении Воронкова: думаю, что игрок «Салавата» симулировал
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Неплохая игра. В концовке не выбросили шайбу, такой гол пропустили… Многое не получилось. Хоть и забили в большинстве, оно было не на высоте. Есть вещи, над которыми нужно работать. Когда вернётся Доус? Он сыграет в концовке сезона.

Удаление Воронкова? Игрок «Салавата» не поскользнулся? Я вообще не приветствую нырки. У нас в команде это не принято. Хочется получить нормально удаление. У нас Педана и Глухова удалили за симуляцию. Я думаю, что там не было «красивого падения». Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал. Или просто споткнулся. Если такие матчи будут решать удаления подобного характера, то это плохо. Игра не должна ломаться такими вещами.

После двух матчей в Уфе есть вопросы к судьям? Вы опять про судей? Да, удаление повлияло. Я не умаляю мастерства игроков «Салавата», но там просто человек упал. Я бы такие удаления просто не давал. Мне интересно смотреть матчи НХЛ, там ребята так не падают», — приводит слова Квартальнова «ГорОбзор.Ру».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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