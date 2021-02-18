Квартальнов — об удалении Воронкова: думаю, что игрок «Салавата» симулировал

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Неплохая игра. В концовке не выбросили шайбу, такой гол пропустили… Многое не получилось. Хоть и забили в большинстве, оно было не на высоте. Есть вещи, над которыми нужно работать. Когда вернётся Доус? Он сыграет в концовке сезона.
Удаление Воронкова? Игрок «Салавата» не поскользнулся? Я вообще не приветствую нырки. У нас в команде это не принято. Хочется получить нормально удаление. У нас Педана и Глухова удалили за симуляцию. Я думаю, что там не было «красивого падения». Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал. Или просто споткнулся. Если такие матчи будут решать удаления подобного характера, то это плохо. Игра не должна ломаться такими вещами.
После двух матчей в Уфе есть вопросы к судьям? Вы опять про судей? Да, удаление повлияло. Я не умаляю мастерства игроков «Салавата», но там просто человек упал. Я бы такие удаления просто не давал. Мне интересно смотреть матчи НХЛ, там ребята так не падают», — приводит слова Квартальнова «ГорОбзор.Ру».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 18 февраля 2021
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
19:47
-
19:25
-
19:08
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:33
-
17:51
-
17:44
-
16:58
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:07
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:37
-
13:27
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:46