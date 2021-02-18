Лямся: не могу комментировать слова Квартальнова. Он сказал то, что сказал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Мы показали хорошую, командную игру. Был баланс во всех линиях. Обе команды показали классный хоккей. Мы выстояли в меньшинстве, здорово проявили себя в защите. Каждый отдавал всё, что мог.

Травма Мухамадуллина? Он восстанавливается. Пока ничего не могу сказать. Насколько мне стало легче психологически после продления контракта с «Салаватом»? В моей работе нет спокойствия. Я надеюсь, что смогу развить хоккеистов и помочь им.

Главный тренер «Ак Барса» сказал, что игроки «Салавата» либо симулировали, либо посказывались? Я не знаю. Много эмоций. Матч похож на встречу плей-офф. Я не могу комментировать слова Квартальнова. Он сказал то, что сказал.

Когда начались переговоры по поводу продления контракта? Сложно вспомнить. Новая стадия переговоров началась две-три недели назад. Контракт на один год — хороший срок для тренера», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».