Лямся: не могу комментировать слова Квартальнова. Он сказал то, что сказал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
«Мы показали хорошую, командную игру. Был баланс во всех линиях. Обе команды показали классный хоккей. Мы выстояли в меньшинстве, здорово проявили себя в защите. Каждый отдавал всё, что мог.
Травма Мухамадуллина? Он восстанавливается. Пока ничего не могу сказать. Насколько мне стало легче психологически после продления контракта с «Салаватом»? В моей работе нет спокойствия. Я надеюсь, что смогу развить хоккеистов и помочь им.
Главный тренер «Ак Барса» сказал, что игроки «Салавата» либо симулировали, либо посказывались? Я не знаю. Много эмоций. Матч похож на встречу плей-офф. Я не могу комментировать слова Квартальнова. Он сказал то, что сказал.
Когда начались переговоры по поводу продления контракта? Сложно вспомнить. Новая стадия переговоров началась две-три недели назад. Контракт на один год — хороший срок для тренера», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».
- 18 февраля 2021
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