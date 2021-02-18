Башкиров — об удалении Воронкова: спорный момент, толчок был не сильный
Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Башкиров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
«Игра была тяжёлая. Много борьбы, неприятных моментов. Мы в конце дотерпели. Забили и реализовали большинство. Я готовился три недели, с самого начала февраля.
Удаление Воронкова? Момент спорный. Я на одну ногу за секунду встал, толчок не сильный был, может больше я сам упал. Момент спорный. Я не симулировал», — приводит слова Башкирова «ГорОбзор.Ру».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.
«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, переиграв «Ак Барс» в «зелёном дерби»
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