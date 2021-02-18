Видео победной раздевалки «Салавата». Панин вручил Башкирову приз лучшему игроку матча

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Пресс-служба «Салавата Юлаева» разместила в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

После матча в раздевалке состоялась традиционная церемония вручения переходящего приза лучшему игроку команды. С речью выступил защитник Григорий Панин, который выбрал лучшим нападающего Данила Башкирова. В концовке встречи форвард заработал для команды спорное удаление, реализовав которое уфимцы одержали победу.

Победную шайбу за секунду до конца третьего периода забросил форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. По два очка в составе хозяев набрали Филип Ларсен (1+1) и Сакари Маннинен (0+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста и Данис Зарипов.

Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.