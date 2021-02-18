Видео победной раздевалки «Салавата». Панин вручил Башкирову приз лучшему игроку матча

Пресс-служба «Салавата Юлаева» разместила в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
После матча в раздевалке состоялась традиционная церемония вручения переходящего приза лучшему игроку команды. С речью выступил защитник Григорий Панин, который выбрал лучшим нападающего Данила Башкирова. В концовке встречи форвард заработал для команды спорное удаление, реализовав которое уфимцы одержали победу.
Победную шайбу за секунду до конца третьего периода забросил форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. По два очка в составе хозяев набрали Филип Ларсен (1+1) и Сакари Маннинен (0+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста и Данис Зарипов.
Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.
- 18 февраля 2021
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
19:47
-
19:25
-
19:08
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:33
-
17:51
-
17:44
-
16:58
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:07
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:37
-
13:27
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00