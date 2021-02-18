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«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Северстали» Даниил Вовченко, который набрал 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Вадим Кудако, Никита Макеев и Кирилл Адамчук. Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 43 броска. У «Куньлуня» отличился Тайлер Вонг.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 23 февраля дома встретится с ЦСКА, а «Куньлунь» 20 февраля в Уфе — с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Кудако (Вовченко) – 19:29' (5x5)   2:0 Макеев (Гераськин, Няттинен) – 32:16' (5x5)   3:0 Адамчук (Вовченко, Петунин) – 43:28' (5x5)   3:1 Вонг (Балдаев) – 46:51' (4x5)
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