«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Северстали» Даниил Вовченко, который набрал 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Вадим Кудако, Никита Макеев и Кирилл Адамчук. Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 43 броска. У «Куньлуня» отличился Тайлер Вонг.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 23 февраля дома встретится с ЦСКА, а «Куньлунь» 20 февраля в Уфе — с «Салаватом Юлаевым».