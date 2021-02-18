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«Трактор» в гостях обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»

«Трактор» в гостях обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Главным героем встречи стал голкипер «Трактора» Иван Федотов, который отразил 43 броска. Шайбы у «Трактора» забросили Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. У «армейцев» отличился Максим Шалунов.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с рижским «Динамо», а «Трактор» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 20 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Основин (Бодров) – 02:55' (5x4)   0:2 Бэйлен (Седлак) – 43:30' (5x5)   1:2 Шалунов (Мамин, Окулов) – 52:55' (4x4)
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