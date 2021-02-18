Буллит Рожкова принёс «Металлургу» победу над «Витязем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Металлурга» Никита Рожков. Голкипер гостей Юхо Олкинуора отразил 31 бросок. У «Витязя» единственный гол забил Фёдор Малыхин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртое поражение подмосковного клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 22 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Металлург» 23 февраля в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».
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