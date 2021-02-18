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Буллит Рожкова принёс «Металлургу» победу над «Витязем»

Буллит Рожкова принёс «Металлургу» победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Металлурга» Никита Рожков. Голкипер гостей Юхо Олкинуора отразил 31 бросок. У «Витязя» единственный гол забил Фёдор Малыхин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое поражение подмосковного клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 22 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Металлург» 23 февраля в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Малыхин (Сёмин, Моисеев) – 29:04' (5x4)   1:1 Прохоркин (Карпов, Пашнин) – 57:30' (5x5)   1:2 Рожков – 65:00' (ПБ)
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