Крикунов: никакого секрета побед над СКА нет, так иногда бывает

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1).

«Победу предопределили два гола Хиетанена, когда мы забили первыми, потом защищались неплохо, контратаковали. Пропустили гол, немного обострили ситуацию. хХрошо, что в конце забили третью, когда соперник снял вратаря, а там уже немного оставалось доиграть.

Как решаю, когда в первой бригаде большинства выходит Хиетанен, а когда Сергеев? Когда-то у Хиетанена лучше получается, в другой момент — у Сергеева. Выпускаем того, кто получше выглядит.

Доволен состоянием команды. Не сказать чтобы в паузе мы специально готовились к этим матчам, больше готовились к плей-офф. Но ребята неплохо выглядят.

Секрета побед над СКА в этом сезоне никакого нет, так иногда бывает. В позапрошлом году мы обыгрывали «Йокерит», в прошлом всё им проиграли. В прошлом году СКА четыре матча проиграли, в этом году выиграли. Никакой закономерности нет. Понимаем, как действовать против любой команды, а не только против СКА. Другой вопрос, как это сделать, чтобы получилось. Против сильной команды своих ребят и настраивать не надо. Тем более и Кагарлицкий, и Шипачёв здесь играли, они сами настраиваются», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.