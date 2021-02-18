Ильин сцепился с Лайпсиком, Телегин отнимал шайбу лёжа. Фото победы «Трактора» над ЦСКА

Сегодня, 18 февраля, в Москве в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.



Главным героем встречи стал голкипер «Трактора» Иван Федотов, который отразил 43 броска. Шайбы у «Трактора» забросили Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. У «армейцев» отличился Максим Шалунов.



Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с рижским «Динамо», а «Трактор» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 20 февраля.



Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.