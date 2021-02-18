Шипачёв рассказал, почему «Динамо» в этом сезоне обыгрывает СКА

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1).

«Знали, что Питер здорово играет дома. Быстрая команда, старались не давать им много моментов. Играли иногда не очень, удаления схватили, играли «три на пять». Хорошо, что выстояли, ребята здорово пластались, Ерёма сделал своё дело, как обычно. Юусо два гола забил, красавец. Выиграли матч, команда набрала очень важные очки.

Почему в этом сезоне так хорошо получается играть со СКА? Разобрали с тренерским штабом нюансы, которые до этого нам мешали грамотно играть со СКА. Разобрали среднюю зону и зону атаки, нам подсказали, что надо делать, мы старались это выполнять.

Против нашей тройки СКА старается действовать иначе? Нам надо делать своё дело, нас не касается, что делают ребята из другой команды. Нас готовят в зале и на льду, проводят собрания, мы не обращаем внимания, кого против нас выпускают.

ЦУ выстраивать забор на синей линии от тренеров при счёте 2:0 не было. Должны были играть активно, пытались это выполнить, когда получалось, мы цеплялись за шайбу в зоне атаки.

Хиетанен и Сергеев знают, что мы делаем в бригаде большинства, у кого-то лучше получается в отдельно взятом матче, у кого-то хуже. Сегодня Юусо забил два гола, в прошлой игре Сергеев, играя в другой бригаде, тоже сделал дубль. Защитники праворукие, за два матча забили четыре гола, значит, надо играть на них побольше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.