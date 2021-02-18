Кагарлицкий — о неудаче в СКА: это избитая тема, не хочу её поднимать

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1).

«Один из самых важных моментов – то, что выстояли «три на пять» в первом периоде две минуты, это очень много. Сашка Ерёменко сыграл фантастический матч, держал нас в игре. Мы забили важные голы. Не удержали преимущество, во втором периоде пропустили необязательный гол, должны были его избежать. Получилось, как получилось, хорошо, что взяли два очка, это сейчас очень важно.

Если говорить откровенно, не сказал бы, что по-особенному настраивался на СКА. Идёт концовка чемпионата, стараемся все матчи играть от ножа, уже готовимся к плей-офф. Нам надо сосредоточиться на своей игре, выходить в плей-офф в оптимальной форме. А СКА – хорошая команда, с ней всегда непросто играть.

Почему у меня не получилось в Питере? Это избитая тема, не хочу больше её поднимать. Перелистнули страницу, я сейчас в «Динамо», хочется помогать команде выигрывать», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.