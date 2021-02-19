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Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1.

В составе «столичных» отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Конор Шири. Автором единственной заброшенной шайбы «Баффало» стал Виктор Олофссон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, проведя на льду 16 минут 34 секунды, отметился голевой передачей, заработав 14-й (5+9) балл за результативность. Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали, у всех троих россиян показатель полезности – «0».

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 19 очков в 15 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (10) – на 8-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бекстрём (Оши, Овечкин) – 17:23' (5x4)   2:0 Уилсон – 26:38' (4x5)   3:0 Шири (Эллер, Шульц) – 47:28' (5x5)   3:1 Олофссон (Айкел, Окпосо) – 51:27' (5x4)
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