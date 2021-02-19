Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1.
В составе «столичных» отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Конор Шири. Автором единственной заброшенной шайбы «Баффало» стал Виктор Олофссон.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, проведя на льду 16 минут 34 секунды, отметился голевой передачей, заработав 14-й (5+9) балл за результативность. Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали, у всех троих россиян показатель полезности – «0».
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 19 очков в 15 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (10) – на 8-м месте.
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