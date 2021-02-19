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33 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу». У Малкина – 2 очка

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» на своём льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:1.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джейсон Цукер и Брайан Раст. Форвард Брок Нельсон забросил единственную шайбу «островитян» в этом матче.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 57 секунд и отдал 2 голевые передачи, записав на свой счёт 8-е и 9-е (3+6) очко в сезоне. Коэффициент полезности составил «+2».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 33 броска из 36.

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» дома всухую обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. У Владислава Гаврикова из «Джекетс» голевая передача.