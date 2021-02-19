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33 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу». У Малкина – 2 очка

33 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу». У Малкина – 2 очка
Хоккей / НХЛ 0
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» на своём льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:1.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джейсон Цукер и Брайан Раст. Форвард Брок Нельсон забросил единственную шайбу «островитян» в этом матче.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 57 секунд и отдал 2 голевые передачи, записав на свой счёт 8-е и 9-е (3+6) очко в сезоне. Коэффициент полезности составил «+2».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 33 броска из 36.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кросби (Капанен) – 04:15' (5x5)   2:0 Блюгерс (Мэтисон, Астон-Риз) – 38:01' (5x5)   3:0 Цукер (Раст, Малкин) – 49:11' (5x5)   3:1 Нельсон (Бейли, Ледди) – 55:39' (5x4)   4:1 Раст (Цукер, Малкин) – 56:54' (en)

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» дома всухую обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. У Владислава Гаврикова из «Джекетс» голевая передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Аткинсон (Лайне, Гавриков) – 19:43' (5x5)   2:0 Доми (Джонс, Нэш) – 24:55' (5x5)   3:0 Робинсон (Григоренко, Пик) – 57:29' (en)
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