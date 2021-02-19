Гол Михеева помог «Торонто» крупно обыграть «Оттаву» в результативном матче

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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. У «Оттавы» отличились Тим Штюцле, Коннор Браун и Дрейк Батерсон.

Для Михеева эта шайба стала 2-й в текущем сезоне, теперь на его счету 5 (2+3) очков. Его игровое время составило 15 минут, а показатель полезности «0». Его соотечественники из «Оттавы» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артём Зуб – без набранных очков, отрицательный показатель полезности только у Зуба («-1»).



В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома неожиданно уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3. Российские представители гостей Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов – без результативных действий.