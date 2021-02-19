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Гол Михеева помог «Торонто» крупно обыграть «Оттаву» в результативном матче

Гол Михеева помог «Торонто» крупно обыграть «Оттаву» в результативном матче
Хоккей / НХЛ 0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (дубль), Джо Торнтон, Илья Михеев, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. У «Оттавы» отличились Тим Штюцле, Коннор Браун и Дрейк Батерсон.

Для Михеева эта шайба стала 2-й в текущем сезоне, теперь на его счету 5 (2+3) очков. Его игровое время составило 15 минут, а показатель полезности «0». Его соотечественники из «Оттавы» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артём Зуб – без набранных очков, отрицательный показатель полезности только у Зуба («-1»).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэттьюс (Райлли, Торнтон) – 10:29' (5x4)   2:0 Торнтон (Маззин, Марнер) – 16:42' (5x5)   2:1 Штюцле (Тирни) – 17:51' (5x5)   3:1 Мэттьюс (Марнер, Торнтон) – 19:39' (5x5)   4:1 Михеев (Нюландер) – 21:39' (5x5)   5:1 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 23:45' (5x5)   5:2 Браун (Пека) – 27:39' (5x5)   6:2 Нюландер (Спецца, Мэттьюс) – 31:00' (5x4)   6:3 Батерсон (Штюцле, Степан) – 51:11' (5x5)   7:3 Таварес (Марнер, Керфут) – 56:53' (5x5)

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома неожиданно уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3. Российские представители гостей Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов – без результативных действий.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палмьери (Хьюз) – 21:34' (5x5)   0:2 Палмьери (Братт, Сиверсон) – 30:39' (4x5)   1:2 Дебраск – 32:36' (5x4)   1:3 Заха (Юнссон, Батчер) – 35:37' (4x4)   2:3 Макэвой (Пастрняк, Ритчи) – 58:54' (6x4)
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