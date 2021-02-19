Иван Барбашёв досрочно завершил матч с «Сан-Хосе» из-за травмы нижней части тела

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе третьего периода гости впереди — 2:1.

В начале отрезка пресс-служба «музыкантов» сообщила, что российский форвард Иван Барбашёв досрочно закончил матч из-за травмы нижней части. Иван неудачно заблокировал бросок по воротам своей команды, в результате чего травмировал ногу.

В нынешнем сезоне 25-летний Барбашёв принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "+6" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за матч воспитанник московского «Динамо» проводил на льду 13 минут и 23 секунды.